В порту Бейрута обнаружены 79 контейнеров с химикатами

25 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие ливанской армии обнаружили на территории морского порта Бейрута 79 контейнеров с опасными химикатами, название которых пока не раскрывается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии Ливана.

"Спецподразделение инженерных сил вместе с группой французских экспертов в ходе обследования территории порта с 14 по 22 августа обнаружили сначала 25 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами, а затем еще 54 контейнера", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы. В нем подчеркивается, что со стороны военных "приняты все необходимые меры предосторожности, учитывая, что утечка химикатов представляет угрозу для жизни".

Расследование по делу о взрыве в морском порту Бейрута, который произошел 4 августа, ведет ливанский судья Фади Савван. По его распоряжению были арестованы 19 чиновников, в том числе генеральный директор порта Бейрута Хасан Крейтем и глава таможенной службы Бадри Дахер.-0-