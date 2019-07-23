В Португалии 39 человек пострадали из-за лесных пожаров

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный институт неотложной медицинской помощи Португалии сообщил, что по меньшей мере 39 человек пострадали в результате лесных пожаров в центре страны. Об этом сообщает испанская газета Ultima Hora .

Из-за лесных пожаров, которые бушуют в центральной части Португалии с 20 июля, были экстренно эвакуированы жители ряда населенных пунктов. Только за минувшие выходные, согласно информации Агентства гражданской защиты Португалии, сожжено около 8,5 тыс. га леса. В настоящее время борьбу со стихийным бедствием продолжают более 1 тыс. пожарных и свыше 300 единиц техники. С помощью 11 бульдозеров в пострадавших районах создают противопожарные барьеры. В режиме ожидания находятся 17 пожарных вертолетов.

Благодаря прохладной температуре воздуха в ночные и утренние часы около 90% территории, охваченной крупнейшим из пожаров, удалось взять под контроль. Однако специалисты Агентства гражданской защиты прогнозируют на сегодня ухудшение ситуации: в центральной части Португалии 23 июля воздух прогреется до 40 градусов тепла, также ожидаются порывистые ветры, которые могут способствовать распространению пламени на густые сосновые и эвкалиптовые леса, пишет Associated Press .

Полиция начала расследование инцидента. По некоторым данным, 55-летний мужчина арестован за то, что он, предположительно, вызвал пожар в Каштелу-Бранку (около 200 км к северо-востоку от Лиссабона). Именно в муниципалитете Каштелу-Бранку 20 июля был зафиксирован первый лесной пожар, после чего огонь быстро распространился из-за стоящей в регионе засушливой жаркой погоды.

В июне 2017 года в центральной части Португалии произошли сильнейшие лесные пожары. Тогда было сожжено 55 тыс. га лесов, погибли 64 человека.-0-