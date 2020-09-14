В Португалии бушует лесной пожар

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 1000 пожарных и 15 самолетов были задействованы в тушении крупного лесного пожара в центральной части Португалии, сообщает Associated Press.

Пожар в центральной части Португалии в муниципалитете Пруэнса-а-Нова, который находится в 200 километрах к северу от Лиссабона, начался в воскресенье. Его распространению способствовал сильный ветер. Около двух десятков человек были эвакуированы из ближайших населенных пунктов.

Крупные лесные пожары – не редкость для Португалии. Три года назад в результате двух крупных возгораний погибли 106 человек.-0-