В Португалии отменят обязательное ношение масок на улице с сентября

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Португалии решило отменить обязательное ношение защитных масок на улице, введенное из-за пандемии нового коронавируса, с начала сентября. Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Publico.

Согласно решению властей, с 1 августа будет отменен ночной комендантский час, а также введены новые послабления ограничительных мер, в том числе на проведение свадеб. С начала сентября правительство планирует отменить обязательное ношение масок на улице. Кроме того, когда 85% португальцев будут полностью привиты от коронавируса, власти откроют бары и дискотеки, куда будут пускать по ковид-паспортам.

С начала пандемии в Португалии выявлено свыше 963 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 17,3 тыс. пациентов умерли.-0-