В Португалии при взрыве в доме пострадали не менее пяти сотрудников нацгвардии и пожарных

Фото sapo.pt
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек серьезно пострадали 16 февраля в результате пожара и последовавшего за ним взрыва в жилом доме в Португалии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SIC.
Возгорание в доме произошло в населенном пункте Канаш-де-Сеньорин округа Визеу. Пострадавшими являются сотрудники национальной республиканской гвардии и пожарные, которые пытались потушить огонь, когда произошел взрыв.
На месте инцидента работают более 70 человек. Причины пожара пока не уточняются.-0-