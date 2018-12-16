В Португалии разбился вертолет скорой помощи: 4 человека погибли

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Португалии четыре человека погибли при крушении вертолета скорой помощи, сообщает ТАСС.

"Экстренные службы Португалии обнаружили обломки пропавшего накануне медицинского вертолета Agusta A109S и тела четырех человек, находившихся на борту в момент крушения", - сообщает агентство со ссылкой на информацию Национального института неотложной помощи Португалии. По данным института, крушение вертолета произошло при очень неблагоприятных погодных условиях. Точные же причины катастрофы пока неизвестны.

Вертолет 15 декабря доставил 76-летнюю женщину с приступом сердечного заболевания в одну из больниц Порту и пропал на обратном пути, возвращаясь на базу в округе Браганса. На борту находились два пилота, врач и медсестра.-0-