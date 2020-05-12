В Португалии с 4 июня возобновят проведение матчей в рамках чемпионата страны по футболу

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 4 июня в Португалии возобновится чемпионат страны по футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги. Он был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте после 24 туров.

В турнирной таблице лидирует "Порту" с 60 очками. На втором месте - "Бенфика" (59 очков), на третьем - "Брага" (46).

В Португалии, по информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 27 тыс. случаев инфицирования, умерли более 1 тыс. человек.-0-