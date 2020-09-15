В Португалии вновь ввели режим ЧС из-за коронавируса

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Португалии с 15 сентября объявило режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает телерадиокомпания RTP.

Режим ЧС, который ранее действовал только в столичной зоне Лиссабона, теперь распространен на всю материковую часть Португалии до 23.59 30 сентября.

Среди новых ограничений - запрет собираться группами более 10 человек, если это не члены одной семьи. Ограничено количество людей - не более четырех человек - за столиками в ресторанах, кафе и кондитерских, расположенных в 300 м от школ и университетов. Такое же ограничение действует в пунктах общественного питания на территории торгово-развлекательных центров. Также ограничено время работы торговых объектов - с 10.00 до 20.00. Однако по решению властей каждого конкретного округа время закрытия может быть продлено до 23.00.

Для регионов Лиссабона и Порту, где риск заболеваемости COVID-19 выше из-за большей плотности населения, действуют дополнительные меры. Часть работников переводятся на удаленную работу, для других предусмотрено смещение начала и окончания рабочего дня, разное время перерывов и обедов.

Режим ЧС в Португалии из-за пандемии коронавируса был введен 19 марта. Со 2 мая началась поэтапная отмена ограничительных мер. Согласно данным на 15 сентября, в Португалии зафиксировано 64 596 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 44 185 пациентов, умер 1 871 человек.-0-