В Португалии завершились президентские выборы

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на президентских выборах в Португалии завершилось в воскресенье. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (11:00 мск) и работали до 19:00 (22:00 мск). В настоящий момент избирательная комиссия уже начала подсчет голосов, сообщает ТАСС.

По данным на 16:00 (19:00 мск), явка составила 35,44%. В течение дня португальские политики призывали избирателей проявлять активность. На высший государственный пост претендуют семь кандидатов, в том числе действующий лидер республики Марселу Ребелу ди Соуза. После обработки 47% протоколов он лидирует на выборах.-0-