В Португалии завершилось голосование на парламентских выборах

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на парламентских выборах завершилось в Португалии, сообщает ТАСС. Граждане страны избирали 230 депутатов Собрания республики (однопалатного парламента).

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и работали до 19:00. Предварительные итоги голосования будут объявлены в ближайшее время.

Последние опросы общественного мнения предрекали победу Социалистической партии премьер-министра Антониу Кошты.

Ожидается, что Социалистическая партия сможет получить от 97 до 107 кресел в Собрании республики. За ней следует Социал-демократическая партия, которая рассчитывает на 79-87 мест. Левый блок может стать третьей по числу мандатов силой в португальском парламенте и получить 18-24 кресла.-0-