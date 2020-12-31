Всебелорусское народное собрание
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 31 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:33 В последние сутки года в мире выявили более 692 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
21:10 В Гвинее члены правительства привились от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" В мире
20:45 Скандал в Литве: политик предлагает "чудо-воду" от COVID-19 В мире
20:20 Китай планирует наращивать межармейское сотрудничество с Россией в 2021 году В мире
20:10 Роботы Boston Dynamics станцевали вчетвером в канун Нового года Технологии
19:55 Белорусский союз женщин поздравил подопечных социально-педагогического центра в Могилеве Регионы
19:52 "Час многодетной матери" ввели в поликлиниках Минской области Регионы
19:42 В России коронавирус выявили у более 10 тыс. сотрудников космической отрасли В мире
19:38 Родитель-воспитатель: душевная детская боль лечится семейной заботой и любовью Регионы
19:31 В Беларуси сделают ставку на развитие внутреннего туризма в условиях пандемии Общество
19:25 Внимание на семьи с детьми, достойный труд и соцпакет на пенсии - Минтруда подвело итоги года Общество
19:12 Малый и средний бизнес сформировал 37% бюджета Брестской области Регионы
19:03 На котельной "Рогачевская" установили электрооборудование Регионы
18:48 В Беларуси с 1 января отменяются некоторые льготы по земельному налогу Экономика
18:28 Привалов: делегаты Всебелорусского народного собрания - люди, неравнодушные к судьбе страны Регионы
18:21 В Гомельской области внедряют коллективную ответственность за нарушение охраны труда на предприятиях Регионы
18:05 Недели СНГ в 2021 году будут приурочены к 30-летнему юбилею этой организации Общество
17:56 Беларусь выступает за расширение информационного сопровождения сотрудничества в СНГ Политика
17:39 Концепция председательства Беларуси в СНГ предусматривает координацию усилий по противодействию терроризму Политика
17:31 Беларусь как председатель в СНГ будет развивать международную логистику в сопряжении с "Одним поясом, одним путем" Политика
17:30 В Минске во многих местах ограничат въезд транспорта Регионы
17:15 Первичная организация БСЖ создана в Совете Республики Общество
17:12 Побратимское движение - маленькие звенья большой дружбы Общество
17:08 План реализации Концепции председательства Беларуси в СНГ в 2021 году включает 100 мероприятий Политика
17:07 Президент Молдовы назначила и.о. премьера Аурела Чокоя В мире
16:48 Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом Президент
16:45 Беларусь продолжит развитие зоны свободной торговли в СНГ Политика
16:37 Электронный банк судебных решений доступен на Национальном правовом интернет-портале Общество
16:36 Беларусь будет противодействовать попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны Политика
16:29 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1923 пациента с COVID-19, выписаны 3246 Общество
Все новости
Все новости
В мире
31 декабря 2020, 21:33

В последние сутки года в мире выявили более 692 тыс. случаев заражения коронавирусом

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В России коронавирус выявили у более 10 тыс. сотрудников космической отрасли
В Беларуси сделают ставку на развитие внутреннего туризма в условиях пандемии

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 81,47 млн. За сутки оно увеличилось более чем на 692 тыс. Об этом свидетельствуют опубликованные 31 декабря данные Всемирной организации здравоохранения, которые цитирует ТАСС.

По состоянию на 18:11 31 декабря в ВОЗ поступили сведения о 81 475 053 инфицированных и 1 798 050 умерших. Число заразившихся возросло на 692 018, умерших - на 13 941.

Более 45% случаев инфицирования за минувшие 24 часа приходятся на Северную и Южную Америку (316 613), на втором месте Европа (285 777), на третьем - Юго-Восточная Азия (33 112).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 19 346 790. Далее следуют Индия (10 266 674), Бразилия (7 563 551), Россия (3 159 297), Франция (2 556 708), Великобритания (2 432 892), Италия (2 083 689), Испания (1 893 502), Германия (1 719 737), Колумбия (1 614 822), Аргентина (1 602 163) и Мексика (1 401 529).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус медицина статистика
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото РИА Новости В Гвинее члены правительства привились от COVID-19 российской вакциной "Спутник V"
Фото из архива Скандал в Литве: политик предлагает "чудо-воду" от COVID-19
Фото Reuters Китай планирует наращивать межармейское сотрудничество с Россией в 2021 году
Дмитрий Рогозин. Фото РИА Новости В России коронавирус выявили у более 10 тыс. сотрудников космической отрасли
Аурел Чокой. Фото mfa.gov.md Президент Молдовы назначила и.о. премьера Аурела Чокоя
Фото DPA Правительство США повысит тарифы на некоторые товары из ЕС
Главное
Александр Лукашенко во время посещения РНПЦ Лукашенко в канун Нового года посетил РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет - Лукашенко
Кочанова: самое главное достояние в нашей стране - люди
Рождественская акция на элитную недвижимость. Успейте приобрести. Предложение ограничено! Цена от 2000 рублей за метр
Топ-новости
Лукашенко: справимся с экономикой - никакие протесты нам не страшны
Правительство утвердило госпрограмму "Рынок труда и содействие занятости" до 2025 года
ОДКБ полна решимости в 2021 году отстаивать интересы государств-членов организации - Зась
Базовая величина с 1 января увеличивается до Br29
Гололедица, дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси в выходные
В Минске во многих местах ограничат въезд транспорта
В Беларуси с 1 января отменяются некоторые льготы по земельному налогу
Первичная организация БСЖ создана в Совете Республики
Концепция председательства Беларуси в СНГ в 2021 году: выработка подходов по региональным связям
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1923 пациента с COVID-19, выписаны 3246
Цуран: Минск на Всебелорусском народном собрании представят 370 делегатов
МНС пояснило изменения по НДС на лекарства и продтовары с 1 января
В условиях гололедицы ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными
"Белпочта" определила график работы на новогодние праздники
Церемония вручения госнаград прошла в Минской ратуше
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.