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30 июня 2021, 21:46

В пострадавших от торнадо районах Чехии снесут 150 жилых домов

Фото АР
Фото АР

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии местные власти приняли решение о сносе 150 жилых домов в пострадавших от торнадо районах городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке страны. Об этом сообщил начальник пожарного управления Южноморавского края Иржи Пеликан, сообщает ТАСС.

"Принято решение о сносе 150 жилых домов, которые не подлежат восстановлению в результате торнадо, обрушившегося 24 июня на юго-восточные районы Южноморавского края", - отметил он.

Начальник пожарного управления не исключает, что под снос может пойти еще больше зданий, так как эксперты не завершили работу по оценке состояния объектов недвижимости в регионе бедствия.

На помощь в ликвидации последствий природной катастрофы в ближайшие дни будет направлена 1 тыс. военнослужащих. В их распоряжение командование ВС Чехии предоставит 50 единиц инженерной техники, с помощью которой будет производиться в том числе снос не подлежащих восстановлению домов и технических строений. В данный момент в регионе бедствия задействованы 208 солдат, которые помогают спасателям и пожарным.

Жертвами стихийного бедствия стали шесть человек, среди которых была беременная женщина. Она погибла под обрушившимися металлическими конструкциями одного из зданий. Медики оказали помощь около 300 пострадавшим. Никто из жителей региона не числится пропавшим без вести. Ущерб от торнадо пока оценивается примерно в 15 млрд крон, что составляет около 588 млн евро.

Метеорологи и специалисты смежных профессий, изучив районы бедствия, пришли к выводу, что по шкале Фудзиты там перемещался торнадо категории F2-F3. Скорость ветра смерча была не менее 219 км/ч.-0-

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