В Праге aвтобус столкнулся с тягачом – погиб один человек

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и 14 получили травмы 2 мая в Праге при столкновении перевозившего заключенных автобуса с тягачом с прицепом-платформой, на которой находились два американских танка периода Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.
При столкновении автобус, в котором находились девять заключенных и 10 человек тюремной стражи, загорелся. Погиб один из стражников, ранены двое охранников.
Значительные повреждения получили американские танки M3-Stuart и M36-Jackson, принадлежащие военному музею города Яблонец в Северной Чехии.
Историческая техника перевозилась в западночешский город Пльзень, где 3 мая начинаются торжества по случаю 74-й годовщины его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.-0-
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