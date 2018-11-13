В Праге хотят ограничить возможность сдавать квартиры через Airbnb

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городские власти Праги выступили с предложением ограничить возможность сдавать квартиры туристам через популярный сервис Airbnb. Об этом пишет портал "Туристер.ру".

В случае принятия предложения, владельцы квартир в чешской столице смогут их сдавать через Airbnb максимум на 60 дней в году.

Инициатива призвана снизить число туристов в центре Праги, так как от избыточного туристического потока страдают местные жители. Кроме того, туристы, арендующие частные квартиры через Airbnb в спальных районах, нередко шумят по ночам, а это сильно мешает соседям.

Подобные правила уже ввели власти ряда других европейских городов. В частности, не так давно жилье через Airbnb запретили сдавать в аренду туристам в трех центральных районах Амстердама (Нидерланды).

В центре Парижа, согласно принятому в ноябре 2017 года решению, сдавать посуточно квартиры и дома можно не более чем на 120 дней в году. При этом сдать недвижимость в аренду можно только при получении в налоговой службе официального регистрационного номера. Власти Парижа позднее подали в суд иск против Airbnb за размещение объявлений о сдаче квартир, не имеющих таких официальных регистрационных номеров.

Венеция, Флоренция и Рим также пытаются ввести ограничительные меры и на нелегальную краткосрочную аренду жилья через Airbnb. Отмечается, что она лишает города налоговых поступлений и приводит к увеличению стоимости долгосрочной аренды, снижая количество доступного жилья для местных жителей.

Власти Барселоны летом 2017 года оштрафовали Airbnb на 600 тыс. евро за незаконное размещение объявлений о сдаче туристического жилья, так как многие владельцы сдаваемых в аренду квартир не имели соответствующих лицензий.-0-