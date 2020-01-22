В Праге на киностудии Barrandov загорелись складские помещения

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на территории комплекса административных зданий и съемочных павильонов чешской киностудии Barrandov в Праге. Об этом сообщила журналистам представитель республиканской службы спасателей и скорой медицинской помощи Яна Поштова, информирует ТАСС.

Очаг возгорания находился в складских помещениях в подвале одного из зданий киностудии. Двое из пяти людей, которые находились поблизости, получили легкое отравление угарным газом.

Пожарным удалось быстро локализовать пожар и погасить огонь. Помещения здания сильно задымлены. Причины пожара пока не установлены.

В складах, где он произошел, хранились декорации к кинофильмам. Ущерб, нанесенный киностудии огнем, пока не просчитан.-0-