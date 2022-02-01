В Праге проходит акция протеста против антиковидных ограничений

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чешской столице сегодня проходит акция протеста против ограничений, введенных властями страны в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщает чешский новостной портал novinky.cz.

Акция проходит перед зданием Палаты депутатов в центре Праги. Участие в митинге принимают несколько сотен человек. Протестующие выступают против обязательной вакцинации и других ограничений, связанных с COVID-19, так как считают их неэффективными. Они также требуют прекратить давление на людей, которые отказываются проходить вакцинацию.

Протестующие принесли с собой флаги, свистки и транспаранты. Кроме того, на площади установили макеты виселиц с надписями "Экономика", "Образование", которые символизируют притеснение властями Чехии прав человека в период пандемии коронавируса.

Сообщается, что в ходе акции произошли стычки митингующих с полицией, в результате чего было задержано несколько человек. По предварительным данным, пострадал один полицейский. Организаторы акции сообщили, что планируют сегодня совершить автопробег по улицам столицы с участием 300 машин.-0-