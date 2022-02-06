В Праге прошла акция протеста против антиковидных ограничений

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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции протеста против ограничений, введенных властями из-за распространения коронавируса, прошли на Вацлавской площади в центре Праги. Об этом сообщает ТАСС.
Акцию организовала студенческая инициатива "Изменение матрицы". В протестах принимали участие около 1,5 тыс. активистов, в основном учащиеся пражских вузов и профессиональных училищ. Полиция сообщала о 700 участниках митинга.
В конце митинга около 200 его участников прошли шествием по центральным улицам Праги до дворца правительства республики.-0-