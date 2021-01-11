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11 января 2021, 08:53

В Праге прошли массовые протесты против продления локдауна

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11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Праге тысячи людей вышли на улицы 10 января, чтобы выразить протест против ужесточения правительством карантинных ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, сообщает Deutsche Welle.

По данным полиции, число участников этой акции составило 2 тыс. человек. Многие из них не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Некоторые протестующие имели при себе плакаты с надписями: "Остановите коронавирусный террор" и "Мы не овцы". Организаторами акции выступили в том числе владельцы ресторанного бизнеса и фитнес-тренеры.

Фото <a href="https://www.reuters.com" target="_blank" rel="nofollow">Reuters</a>
Фото Reuters

По словам демонстрантов, закрытие ресторанов, магазинов и школ приведет к тому, что цена пандемии для экономики окажется еще более высокой. Кроме того, локдаун будет иметь негативные последствия для психического здоровья людей, подчеркивали активисты.

7 января правительство объявило о продлении действующего в стране с 22 октября локдауна как минимум до 22 января. В соответствии с карантинными правилами, в общественных местах чехам запрещено встречаться более чем с одним человеком. Кроме того, с 21.00 до 5.00 в стране действует комендантский час.

По данным на вечер 10 января, в Чехии около 40 тыс. человек сделали прививку от коронавируса. С начала пандемии в стране, население которой составляет около 10,7 млн человек, коронавирус был выявлен у более чем 831 тыс. пациентов. Около 13 тыс. больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.-0-

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