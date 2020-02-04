В Праге в школе обнаружили гранату - эвакуированы около 500 человек

Фото из Twitter-аккаунта PolicieCZ
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одной из школ Праги была обнаружена граната - правоохранители оперативно эвакуировали около 500 человек, сообщает чешская газета Lidovky.
По имеющимся сведениям, граната была найдена в подвальном помещении. "Здание полностью эвакуировано: 450 учеников плюс 45 сотрудников", - сказал представитель полиции. На участке улицы, где проходит спецоперация, по соображениям безопасности остановлено движение автомобилей и пешеходов.
Полиция не исключает, что обнаруженная граната может оказаться всего лишь макетом. Это должны определить саперы.-0-