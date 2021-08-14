Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 15 августа 2021
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14.08.21
14.08.21 23:53 В прибрежных водах Южной Калифорнии в рекордных количествах собираются акулы В мире
14.08.21 23:15 227 человек погибли в результате землетрясения в Гаити В мире
14.08.21 22:40 Самое прочное в мире стекло разработали в Китае Технологии
14.08.21 22:07 Количество пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже увеличилось до 24 человек В мире
14.08.21 21:32 В результате землетрясения в Гаити погибли 29 человек, объявлен режим ЧП В мире
14.08.21 20:49 В Китае волна смыла в море людей - 10 человек погибли В мире
14.08.21 20:17 Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 55 В мире
14.08.21 19:39 Белорусские баскетболисты выиграли у румын в заключительном матче 2-го раунда преквалификации ЧМ Спорт
14.08.21 18:43 В Костюковичском районе милиционерам со стрельбой пришлось усмирять пьяных дебоширов Происшествия
14.08.21 18:18 У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,9 В мире
14.08.21 17:34 В России создали программу для определения индивидуального плана лечения COVID-19 В мире
14.08.21 17:04 Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет В мире
14.08.21 16:59 В России зафиксировали 819 смертей от коронавируса за сутки В мире
14.08.21 16:44 В Пуховичском и Верхнедвинском районах утонули двое мужчин Происшествия
14.08.21 16:39 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 770 фур Общество
14.08.21 16:32 В районе Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 В мире
14.08.21 16:09 Во Франции начались очередные акции протеста против санитарных пропусков В мире
14.08.21 16:03 В Турции потерпел крушение пожарный самолет В мире
14.08.21 15:53 Масштабная белорусская экспозиция будет представлена на международной выставке в Армении Экономика
14.08.21 15:42 Беларусь примет участие в крупнейшей выставке Китая в инновационном формате Экономика
14.08.21 15:21 В Китае в результате аварии на шахте оказались под завалом 19 человек В мире
14.08.21 15:10 Крестный ход с водосвятием и тысячи паломников: на Голубой кринице отпраздновали медовый Спас Регионы
14.08.21 15:00 У офиса Зеленского началась потасовка между националистами и полицией В мире
14.08.21 14:23 Следователи ищут очевидцев поджога автомобиля в Могилеве Происшествия
14.08.21 13:50 Количество подтопленных на Кубани домовладений увеличилось до 1,3 тыс. В мире
14.08.21 13:46 РЕПОРТАЖ: Витебский приют для бездомных животных "Добрик" - 10 лет сердечности и душевности Регионы
14.08.21 13:29 Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 22 В мире
14.08.21 13:26 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у филиппинского побережья В мире
14.08.21 13:19 Ограничения на посещение лесов введены в 25 районах Беларуси Общество
14.08.21 13:02 В Пинске подросток упал с крыши заброшенного здания Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
14 августа 2021, 23:53

В прибрежных водах Южной Калифорнии в рекордных количествах собираются акулы

Фото Криса Лоу из Twitter
Фото Криса Лоу из Twitter
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морские исследователи отмечают рекордное количество акул, которые собираются в прибрежных водах южной части штата Калифорния в США. Сейчас в этом регионе их насчитывается гораздо больше, чем когда-либо, сообщает телеканал FoxNews.

Директор лаборатории по изучению акул в штате Калифорния в Лонг-Бич доктор Крис Лоу заявил в пятницу, что его команда насчитала 38 акул в 2020 году, что в три раза больше, чем отмечалось годом ранее.

Ученые связывают это явление с изменением климата и повышением температуры океанских вод.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
глобальное потепление животные природа США
Новости рубрики В мире
Фото news.sky.com 227 человек погибли в результате землетрясения в Гаити
Фото ТАСС Количество пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже увеличилось до 24 человек
Фото Associated Press В результате землетрясения в Гаити погибли 29 человек, объявлен режим ЧП
Фото sfgate.com В Китае волна смыла в море людей - 10 человек погибли
Фото Reuters Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 55
Фото Depositphotos У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,9
Главное
Фото из архива Социальный аспект - Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы
Белорусские аграрии намолотили более 5,3 млн т зерна
Крестный ход с водосвятием и тысячи паломников: на Голубой кринице отпраздновали медовый Спас
Минфин выделит Br206 млн для дополнительного повышения зарплат бюджетникам
Топ-новости
"Свою судьбу мы должны определять сами" - Лукашенко о сути суверенитета и независимости
Ограничения на посещение лесов введены в 25 районах Беларуси
В Катаре белорусы продолжают подготовку к конкурсу "Дорожный патруль"
Очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе - ГПК
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1151 пациент с COVID-19, выписаны 1079
Между Беларусью и Оманом есть значительный потенциал сотрудничества в различных областях - Улахович
РЕПОРТАЖ: Витебский приют для бездомных животных "Добрик" - 10 лет сердечности и душевности
Правительство уточнило объем финансирования государственной инвестпрограммы
Белорусские танкисты и техника прибыли в подмосковное Алабино
У православных верующих начался Успенский пост
Флаг Беларуси поднят на полигоне учебного центра сухопутных войск в Китае
Как принцип добровольности помогает вакцинации от COVID-19
Головченко: к декабрю Беларусь будет полностью готова к перевалке удобрений через альтернативные точки
Минздрав завершает расследование вспышки COVID-19 в "Лесной поляне"
Пресс-конференция о развитии экологического туризма пройдет в пресс-центре БЕЛТА 16 августа
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.