В пригороде Афин акция протеста из-за продления карантинных мер закончилась беспорядками

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В греческом Аспропиргосе, расположенном недалеко от Афин, акция протеста против продления карантинных мер из-за пандемии коронавируса закончилась беспорядками, сообщает издание Aspropyrgos News.

Вечером 30 декабря протестующие собрались на мирную демонстрацию на улице Геноктониас. Однако спустя некоторое время участники начали бросать в сотрудников правопорядка камни и коктейли Молотова. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

Отмечается, что в беспорядках участвовали около 100 человек.

По решению греческих властей, с 17 декабря в столичном регионе был введен карантин, действие которого должно было закончиться 30 декабря. Однако из-за большого числа случаев заражения коронавирусом карантин был продлен еще на неделю - до 6 января.-0-