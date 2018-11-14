В пригороде Болоньи эвакуируют 7 тыс. человек из-за снаряда времен войны

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 7 тыс. человек будут эвакуированы из окрестностей итальянской Болоньи, где был обнаружен авиаснаряд времен Второй мировой войны, сообщает итальянское информагентство ANSA.

Американская авиабомба массой 52 кг была найдена недалеко от города Пьяноро, расположенного вблизи Болоньи, в регионе Эмилия-Романья. Снаряд сохранился очень плохо и представляет угрозу для местного населения.

Операция по обезвреживанию бомбы, в которой будет задействован полк железнодорожных инженеров, запланирована на 18 ноября. Жители в радиусе 1,5 км будут эвакуированы, движение транспорта в этом районе будет временно приостановлено.-0-