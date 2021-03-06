В пригороде Лиона произошли беспорядки

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные устроили погромы и столкновения с полицией в коммуне Брон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Прогрэ".

По сведениям издания, было сожжено несколько машин, также хулиганы поджигали стоящие у перекрестков мусорные баки, что затрудняло проезд по улицам. Местные жители публиковали в соцсетях видео, на которых видны большие костры посреди улицы, а также взрывы фейерверков.

В результате спецоперации в Броне пять человек были задержаны.

Беспорядки в Лионе и его пригородах начались после ДТП, в котором тяжело пострадал 13-летний молодой человек, ехавший на угнанном скутере без шлема. В тяжелом состоянии и с травмой черепа он был госпитализирован.-0-