В пригороде Лондона горит торговый центр

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 125 пожарных борются с крупным возгоранием в торговом центре The Mall в Уолтемстоу (пригород Лондона). Об этом сообщает
Сообщение о возгорании поступило сегодня в 7.40 по местному времени. На месте работают пожарные команды из Уолтемстоу, Лейтона, Тоттенхэма, Лейтонстоуна, Хомертона и других окружающих станций.
В полиции пожар назвали серьезным инцидентом и посоветовали населению держаться подальше от места происшествия. Некоторые дороги рядом с горящим торговым центром перекрыты. Поскольку возгорание все еще не локализовано, жителям Уолтемстоу рекомендовали держать окна и двери домов закрытыми.
О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщается.
В торговом центре The Mall расположено более 60 магазинов и несколько ресторанов.-0-
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