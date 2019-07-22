В пригороде Лондона горит торговый центр

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 125 пожарных борются с крупным возгоранием в торговом центре The Mall в Уолтемстоу (пригород Лондона). Об этом сообщает BBC .

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 7.40 по местному времени. На месте работают пожарные команды из Уолтемстоу, Лейтона, Тоттенхэма, Лейтонстоуна, Хомертона и других окружающих станций.

В полиции пожар назвали серьезным инцидентом и посоветовали населению держаться подальше от места происшествия. Некоторые дороги рядом с горящим торговым центром перекрыты. Поскольку возгорание все еще не локализовано, жителям Уолтемстоу рекомендовали держать окна и двери домов закрытыми.

О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщается.

В торговом центре The Mall расположено более 60 магазинов и несколько ресторанов.-0-