В пригороде Парижа демонтировали крупный лагерь мигрантов

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В северном пригороде Парижа полиция демонтировала крупный палаточный лагерь мигрантов, сообщает Международное французское радио RFI.

По информации властей, около 2 тыс. человек, которые жили около выезда на автотрассу больше двух месяцев, отвозят в центры временного размещения в столичном регионе Иль-де-Франс.

Эвакуация стихийного лагеря мигрантов в Сен-Дени к северу от Парижа началась утром 17 ноября. Около 5.00 по местному времени полиция окружила палатки и направила людей в автобусы, которые отвозили их в центры временного размещения в школах парижского региона. Как сообщает BFMTV, все мигранты должны будут сдать тест на коронавирус, в случае положительного результата их поместят в изоляцию.

"Существование подобных палаточных лагерей недопустимо. Эта операция позволит разместить в специальные центры мигрантов, которые имеют право находиться на территории нашей страны, и выслать из Франции тех, кто находятся здесь незаконно", - отметили в полиции.

Как сообщает Reuters, при посадке в автобусы возникла давка, полиция применила слезоточивый газ.

Стихийные палаточные лагеря мигрантов появляются во Франции регулярно. Во время действия строгих карантинных мер весной 2020 года полиция эвакуировала стихийное поселение в Обервилье к северу от Парижа. Однако предотвратить появление еще одного палаточного лагеря в том же городе властям не удалось, и в июне мигрантов пришлось повторно разместить в центрах временного приема.-0-