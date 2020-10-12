В пригороде Парижа фейерверками обстреляли полицейский участок

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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пригороде Парижа Шампиньи-сюр-Марн 40 неизвестных с металлическими прутьями пытались штурмовать полицейский участок, сообщает Le Parisien.
Нападавшие обстреляли участок фейерверками, разбили окна и повредили пять автомобилей. Внутрь участка им попасть не удалось.
Сообщается, что полицейские назвали атаку проявлением ненависти, но причину не назвали. Начальник полиции Парижа Дидье Лаллеман связал атаку с наркоторговлей. На данный участок ранее уже нападали.-0-