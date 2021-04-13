В пригороде Парижа в результате стрельбы пострадала десятилетняя девочка

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пригороде Парижа произошла стрельба, в результате которой серьезно пострадал 10-летний ребенок, сообщает радиостанция Europe1.

Во вторник в 13.00 в Пантине, пригороде Парижа, неизвестный открыл огонь по движущемуся автомобилю. В нем находились мужчина и его 10-летняя дочь. Мужчина не пострадал, а его дочь была серьезно ранена. Преступник скрылся. Девочку отец самостоятельно доставил в больницу. По словам источника в полиции, ребенок получил огнестрельное ранение в спину.

По предварительным данным, жертвой нападения был отец.

Подозреваемый известен полиции за участие в убийстве и продажу наркотиков. Преступник скрылся с места происшествия. Полиция начала расследование инцидента.-0-