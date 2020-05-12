В пригороде Пекина вновь открылись туристические объекты

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные туристические объекты, расположенные в районе Чанпин города Пекин, вновь открылись для посетителей, сообщает агентство "Синьхуа".

Открыты для посетителей участок Великой китайской стены Цзюйюнгуань, пагоды Иньшань и некоторые гробницы императоров династии Мин.

Забронировать посещение и купить билеты гости должны заранее. Чтобы попасть на территорию туристических объектов, посетители должны надеть маску и предъявить "код здоровья". Также при входе всем измеряют температуру тела.-0-