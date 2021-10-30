В пригороде столицы Судана при столкновении с силовиками погибли два демонстранта

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силовики открыли огонь по демонстрантам в пригороде Хартума, населенном пункте Омдурман, два человека погибли, сообщает портал "МИР24".

Два человека погибли из числа демонстрантов в Омдурман в пригороде Хартума в результате стрельбы сил военного совета во время акции "демонстрация миллионов 30 октября", организованной против решений командующего армией Судана.

В городе-спутнике Омдурман в субботу на улицы вышли сотни демонстрантов. В самой столице силовики блокировали все центральные улицы и мосты.-0-