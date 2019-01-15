В Приморье спасли туристов, застрявших в пещере

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Приморье спасли группу туристов, сообщает российский телевизионный Пятый канал.

Трое экстремалов решили самостоятельно исследовать пещеру на склоне вулкана Барановский, но потом не смогли спуститься вниз. Молодые люди оказались 12 января заблокированными в пещере рядом с железнодорожной станцией "Барановская" в Надеждинском районе Приморья.

Спасатели помогли туристам. На тросе их спустили в безопасное место. В ходе спасательной операции никто не пострадал.-0-