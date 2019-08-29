В Приморском крае введен режим ЧС из-за сильных дождей

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Приморском крае РФ из-за сильных дождей введен режим чрезвычайной ситуации, который действует на территории 15 муниципальных образований, сообщается на сайте администрации региона.

Режим ЧС распространен на Владивосток, Дальнереченск, Лесозаводск, Находку, Партизанск, Уссурийск, Дальнереченский, Красноармейский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Пожарский, Пограничный и Хасанский районы.

Наиболее сложная ситуация сложилась во Владивостоке, где за несколько дней выпало более 150 мм осадков. Подтопленными оказались районы железнодорожных станций Спутник и Океанская, сейчас там работают группы спасателей. Стихия также нанесла серьезной ущерб всей городской инфраструктуре. В городе работает пункт временного размещения для жителей подтопленных домов.

В августе Приморский край уже пережил сильный паводок. В зоне подтопления оказались более 2 тыс. человек, был нанесен серьезный ущерб сельхозугодиям региона. На этой неделе дожди возобновились и, согласно прогнозам, продолжатся в ближайшие дни.-0-