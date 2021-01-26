В Приморском океанариуме родились восемь птенцов пингвина Гумбольдта

Фото Приморского океанариума

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Птенцы пингвина Гумбольдта, занесенного в Красную книгу, появились на свет в Приморском океанариуме во Владивостоке (Россия), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу океанариума. "В пингвиньей семье Приморского океанариума большое пополнение - у шести пар пингвинов Гумбольдта появились птенцы. Как правило, у пингвинов оплодотворенным бывает только одно яйцо, чтобы у пары появилось двое птенцов - это редкость. Приморскому океанариуму повезло дважды. Птенцы буквально растут не по дням, а по часам - при рождении пингвинята весят 70-80 г, за первый месяц жизни их вес увеличивается до 2 кг", - говорится в сообщении. Сейчас птенцы покрыты графитово-серым пухом, ювенильная окраска сохранится до 3-4-месячного возраста. "До трех-четырех месяцев пингвинята живут в гнездах вместе со своими родителями. Когда пух сменит более плотное оперение, малыши начнут учиться плавать в большом бассейне вольера. После первой линьки птенцы станут самостоятельными и будут уже не малышами, требующими непрерывной заботы, а полноценной частью большой стаи", - отмечается в сообщении. Первые шесть птенцов пингвина Гумбольдта приехали в Приморский океанариум в 2018 году из питомника Nature Resource Network s.r.o. в Праге, поставляющего животных в крупнейшие зоопарки и океанариумы мира. Позже к ним присоединились еще восемь птенцов из Словакии. Международная Красная книга относит пингвина Гумбольдта к категории уязвимых видов. Перемещение птиц тщательно отслеживается, даже если они выведены в неволе. Пингвин Гумбольдта, или перуанский пингвин (Spheniscus humboldti), назван в честь немецкого ученого Александра Гумбольдта. Рост взрослой особи - до 70 см, вес - до 5 кг.-0- Фото Приморского океанариума Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!