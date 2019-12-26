В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА /. Впервые с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в украинском городе Припять установили новогоднюю елку, сообщает ТАСС.

Елка находится в центре города, у здания дворца культуры "Энергетик". На церемонию открытия приехали бывшие жители города, которые украсили дерево игрушками и фотографиями. Инициаторами установки новогодней елки стали туроператоры, специализирующиеся на путешествиях в Чернобыльской зоне.

Минувшим летом президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снятии ряда запретов в части посещения зоны отчуждения, в том числе о создании "зеленого коридора" для туристов. Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения разработало водные маршруты ее посещения по рекам Припять и Уж. По данным ведомства, использование маршрутов полностью безопасно. В 2019 году Чернобыльскую зону посетили более 90 тыс. туристов.-0-