В пробах воды на Камчатке обнаружили превышение концентрации трех веществ

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Росприроднадзор представил анализы проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке. Зафиксировано превышение уровня железа, фенола и фосфат-иона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

"В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего - в 6,7 раза, фенола общего - в 2,9 раза", - говорится в сообщении.

По данным Росприроднадзора, превышения зафиксированы не только в Авачинском заливе, но и в ближайших реках Таенке, Халактырке, Кирпичной.

Ранее специалисты выявили превышение допустимого содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Позднее загрязнение было выявлено еще на трех участках акватории Авачинского залива, а факты гибели морских обитателей выявили в Большой и Малой Лагерной бухтах, а также бухте Бабья.

7 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ в связи с загрязнением и гибелью морских животных в акватории Камчатки.-0-