В прокуратуре Египта назвали причину столкновения двух поездов

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человеческий фактор стал основной причиной столкновения двух пассажирских поездов в Египте. Такие данные расследования обнародовала Генеральная прокуратура страны, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению ведомства, "расследование железнодорожной катастрофы в провинции Сохаг 26 марта завершено, оно выявило, что в момент аварии начальник отдела контроля за движением поездов через вверенный ему участок не присутствовал на рабочем месте". Кроме того, отмечается в обнародованном коммюнике, "диспетчер центрального контрольного участка в Асьюте поздно сообщил машинисту скорого поезда о наличии другого состава впереди на тех же путях". Еще один диспетчер далее по курсу не повторил предупреждение машинисту идущего следом состава, что поезд впереди остановился.

Помимо этого, выявлены нарушения в действиях машиниста первого поезда и его помощника, которые при экстренной остановке состава действовали в нарушение инструкций. Помощник машиниста этого поезда употреблял наркотические вещества - "гашиш и трамадол". "Следы наркотических веществ были обнаружены и в крови диспетчера одного из участков железнодорожной магистрали", - свидетельствуют данные расследования.

Инцидент произошел в провинции Сохаг к югу от Каира, где столкнулись два следовавших в одном направлении состава. Изначально поступали сведения о 32 погибших, позднее официальное число сократилось до 19. Это произошло, поскольку первоначальные данные о жертвах собирались со слов родственников, которые не могли дозвониться до своих близких. Многие находились в тот момент в бессознательном состоянии и позднее дали о себе знать. В итоге после перепроверки сведений из больниц и моргов официальное число погибших уменьшилось. Число пострадавших в аварии составило 185.-0-