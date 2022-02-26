В проливе Ла-Манш задержано грузовое российское судно

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство России во Франции подтвердило задержание российского грузового судна Baltic Leader в проливе Ла-Манш и ожидает разъяснений по данному инциденту от французской стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского диппредставительства. "В посольство поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш. Консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу. О результатах будет сообщено дополнительно", - сказал руководитель пресс-службы посольства РФ в Париже Александр Макогонов. Агентство AFP со ссылкой на морскую префектуру зоны Ла-Манша и Северного моря сообщило, что судно везло груз новых автомобилей. По данным из сервисов по отслеживанию морских судов, сухогруз вышел из порта Руана и сейчас находится в порту коммуны Булонь-сюр-Мер. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!