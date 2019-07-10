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В промышленной зоне Марселя возник сильный пожар

В мире 10.07.2019 | 22:38

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный пожар возник 10 июля в промышленной зоне "Витроль" близ Марселя (департамент Буш-дю-Рон). Об этом сообщило агентство France Presse.

На месте находятся около сотни пожарных, задействованы четыре пожарных самолета и вертолет. Прекращено движение по главной автостраде региона, проходящей вблизи от зоны пожара. Поезда переведены на другие ветки железных дорог.

Пламя возникло в середине дня в районе железной дороги, сразу в нескольких местах. В настоящее время, как сообщили пожарные, "он угрожает промышленным объектам". Зона "Витроль" в двух десятках километров к западу от Марселя, является самым крупным сосредоточением промышленных предприятий этого региона.-0-

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пожар, Франция
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