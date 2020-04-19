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19 апреля 2020, 20:26

В провинции Новая Шотландия в Канаде мужчина стрелял по людям – есть жертвы

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция провинции Новая Шотландия в Канаде задержала злоумышленника, который подозревается в стрельбе по людям в городе Портапик. Об этом сообщил телеканал CTV.

Подозреваемый - 51-летний Гэбриель Уортман. В полиции говорят о многочисленных жертвах инцидента, но точное число погибших пока не называется, как не оглашаются и подробности происшествия.

Телеканал сообщает, что стрелявший мужчина, предположительно, был в форме полицейского, но он не является сотрудником полиции. С места происшествия он скрылся на патрульной машине.-0-

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