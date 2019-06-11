В психиатрической больнице Одессы произошел пожар, 6 человек погибли

11 июня, Одесса /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Вечером 10 июня в психиатрической больнице в Одессе произошел пожар, в результате шесть человек погибли.

Как информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, 10 июня в 21.44 по местному времени в Суворовском районе Одессы возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" Одесского облсовета на площади 500 кв.м. В 23.19 пожар ликвидирован. К тушению привлекались 57 сотрудников личного состава и 12 единиц техники.

Подразделения ГСЧС спасли из огня 15 человек, однако четыре из них скончались, не приходя в сознание. Шестерых в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом госпитализировали, из них два человека умерли.

В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Также глава Украины принес соболезнования родным и близким погибших.-0-