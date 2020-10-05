В Псковской области 13 детей потеряли сознание на линейке

5 октября, Псков /БЕЛТА - ТАСС/. Медики госпитализировали 13 псковских школьников, потерявших сознание во время торжественной линейки в школе №7 в городе Великие Луки Псковской области России, сообщила пресс-служба областной администрации.

"13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках. Все дети оперативно госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу. По данным комитета по здравоохранению Псковской области, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале региона в Telegram.

По данным пресс-службы, на месте работает первый заместитель губернатора Вера Емельянова. "Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведется проверка", - цитирует пресс-служба слова руководителя областного комитета образования Александра Седунова.

Губернатор Михаил Ведерников взял ситуацию на личный контроль, об этом глава региона написал на своей странице в Instagram. "Все необходимые меры оперативно предприняты. Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего", - указал губернатор.

Утром 5 октября у школы №7 города Великие Луки состоялся торжественный митинг, посвященный присвоению учебному заведению имени Антона Злобина, погибшего во время исполнения служебного долга на таджикско-афганской границе в 1995 году. Школа, которую окончил Антон Злобин, получила его имя в честь 25-летия подвига великолучанина. На торжественной линейке, кроме учеников школы, собрались представители региональной и муниципальной власти, родители, сослуживцы, друзья Антона Злобина, жители города.-0-