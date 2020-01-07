В Пуэрто-Рико объявлен режим ЧП после серии землетрясений

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес ввела чрезвычайное положение после серии землетрясений, прошедших на острове с 5 января, сообщает газета El Nuevo Dia.

Очередное землетрясение магнитудой 5,8 произошло 7 января. Эпицентр толчков находился недалеко от населенного пункта Тальябоа. Серия подземных толчков спровоцировала отключение электроэнергии по всему острову и лишила питьевой воды порядка 300 тысяч человек. Около 250 человек остались без крыши над головой. Известно также об одном погибшем.

Отмечается, что одно из затронувших остров землетрясений магнитудой 6,4 стало самым мощным на островах Карибского бассейна за 102 года.