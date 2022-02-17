17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе Twitter произошел серьезный сбой. На ошибки в работе соцсети жалуются пользователи из разных стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы Downdetector.

Жалобы на неполадки в работе популярной социальной сети стали появляться около 18.12. В основном о проблемах в работе платформы сообщают пользователи из США, Великобритании, Канады, Франции и Германии. Есть жалобы и от российских пользователей.

Большая часть людей отмечает ошибки в работе веб-сайта. Есть проблемы и в работе приложения, новостной ленты и во время соединения с сервером.-0-