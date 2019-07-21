В Раду проходят пять партий – Национальный экзит-пол Украины

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам Национального экзит-пола, на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 18.00 в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий. Такие данные обнародованы на пресс-конференции в Укринформе, сообщает агентство.

Это партии - "Слуга народа" (43,9% голосов), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,5%), "Европейская солидарность" (8,9%), "Батькивщина" (7,6%) и "Голос" (6,3%). Национального экзит-пола, проведенного Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", КМИС и "Центром Разумкова".

Ближе всего к преодолению 5-процентного проходного барьера по состоянию на 18 часов находится партия "Сила и честь", которая набрала 4,4% голосов.

Генеральная совокупность экзит-пола – избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины, кроме специальных участков (больницы, тюрьмы, военные части, зарубежные участки).

Объем выборки – около 13 000 респондентов (в зависимости от явки избирателей).

Количество опрошенных на каждом участке – примерно 43 респондента в среднем.-0-