В районе Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло сегодня в районе Гаити. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.По его информации, эпицентр толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. Угрозы цунами нет.По данным местных СМИ, толчки ощущались в столице Гаити Порт-о-Пренсе. О жертвах не сообщается.-0-