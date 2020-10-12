В расстреле людей на остановке в Нижегородской области подозревается 18-летний парень

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемым в расстреле людей на остановке в Нижегородской области оказался 18-летний местный житель, перед преступлением он застрелил свою бабушку. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Сегодня неизвестный обстрелял рейсовый автобус в городе Бор Нижегородской области. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, еще трое получили ранения. Состояние двух пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое, еще одного - как тяжелое.

Стрельбу, как сообщают правоохранители, устроил 18-летний Даниил Монахов. Инциденту предшествовал его конфликт с бабушкой. Он ранил пожилую женщину из ружья, затем убил соседа, а после застрелил двух человек на остановке. Предположительно, в момент совершения преступлений Монахов находился в невменяемом состоянии.

Задержать стрелка по горячим следам не удалось, его объявили в розыск. По данным полиции, при себе он может иметь два гладкоствольных ружья.-0-