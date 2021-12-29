В реанимации больницы в Украине произошел пожар, есть погибшие

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивано-Франковской области Украины в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы произошел пожар, два человека погибли. Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своем сайте.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вечером 28 декабря в четырехэтажном здании городской больницы на первом этаже в палате реанимационного отделения возник пожар в результате взрыва. Спасателями в палате были обнаружены 2 погибших человека, еще трое больных из соседней палаты эвакуированы. Пожар на площади 50 кв.м локализован.

Обстоятельства происшествия выясняются.-0-