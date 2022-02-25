В регионах России с временно закрытыми аэропортами находятся около 150 тыс. туристов

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся около 150 тыс. туристов, включая 25 тыс. организованных. Об этом говорится в сообщении Ростуризма, опубликованном на его сайте.

Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае.

"Туристы, которые сейчас отдыхают в регионах с закрытыми аэропортами и должны вернуться домой после 2 марта, продолжают свои поездки в обычном режиме. Туристы, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, могут приобрести билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные РЖД", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, несколько крупных туроператоров организовали для своих туристов автобусные вывозные рейсы из регионов с закрытыми аэропортами.

Ростуризм обращается к российским отельерам с просьбой идти на встречу туристам и продлять проживание в гостиницах гостям, которые не могут вылететь из закрытых аэропортов, без повышения стоимости гостиничных услуг, а по возможности - без дополнительной платы.

"Также Ростуризм с коллегами из Минтранса сейчас формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов. Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний. Мы также просим туристов, которые пока не могут вылететь в Россию, обращаться на запущенную Ростуризмом совместно с ОНФ и Фондом Росконгресс горячую линию по телефону 8 800 200-34-11. Линия работает ежедневно с 8.00 до 20.00 по московскому времени, звонок бесплатный. На эту линию можно обращаться за консультацией по всем вопросам, связанным с закрытием аэропортов", - сообщает Ростуризм.-0-