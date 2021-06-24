В регионах России значительно увеличились темпы вакцинации от коронавируса

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интенсивность вакцинации от коронавируса в России сегодня приобретает четкие и прогрессирующие формы, спрос в регионах увеличивается от пяти до 10 раз. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

Такие темпы вакцинации вскоре позволят достичь коллективного иммунитета у взрослого населения, отметила Анна Попова.

"На сегодняшний день интенсивность вакцинной кампании приобретает очень четкие и прогрессирующие формы по количеству, в субъектах увеличивается потребность в вакцинации и заявки наших граждан от пяти до 10 раз. Мы уверены, что это даст нам возможность в скором времени обеспечить популяционный поствакцинальный иммунитет, к которому мы стремимся", - сказала глава Роспотребнадзора.

Анна Попова также сообщила, что индийский штамм коронавируса - дельта - получил распространение почти в 90 странах мира.-0-