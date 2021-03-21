В Республике Конго проходят президентские выборы

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на президентских выборах началось в Республике Конго в спокойной обстановке, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Radio Maria.

На западном побережье Африки правом голоса обладают около 2 млн жителей страны. Избирательные участки открылись во всех регионах, информация о каких-либо проблемах с обеспечением безопасности не поступала.

Борьбу за пост главы государства ведут семь кандидатов, среди которых действующий президент 77-летний Дени Сассу-Нгессо. Он выдвинут правящей Конголезкой партией труда. "В моменты неопределенности люди нуждаются в политиках с опытом, - заявил Сассу-Нгессо на заключительном митинге своих сторонников в Браззавиле. - Я ставлю мои знания и умения на службу всех молодых людей".

В случае переизбрания на очередной срок, президент планирует сосредоточиться на программе ускоренного развития сельского хозяйства и постепенного ухода от зависимости экономики страны от экспорта нефти.

Африканские аналитики считают Сассу-Нгессо, который возглавляет страну 37 лет, фаворитом на победу уже в первом туре. Впервые главой государства он стал в феврале 1979 года и находился на этом посту до августа 1992 года, после чего Сассу-Нгессо проиграл президентские выборы, однако вновь возглавил Республику Конго в октябре 1997 года на завершающем этапе гражданской войны. В последующие годы он трижды побеждал на президентских выборах.

Оппозиции не удалось выставить на нынешние выборы единого кандидата. Главными конкурентами действующего главы государства считаются перешедшие в оппозицию бывший министр финансов Матиас Дзон и занимавший ряд министерских постов Ги-Брис Парфе Колела. Последний участвовал в президентских выборах в 2016 году и пришел вторым с 15,04% голосов, проиграв Сассу-Нгессо, которого поддержали 60,19% избирателей.

Принятая на общенациональном референдуме в 2015 году Конституция Республики Конго устанавливает срок президентского мандата в пять лет. Один и тот же политик, победив на выборах главы государства, имеет право еще дважды переизбираться. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос. Если никому не удастся это сделать, тогда два политика, набравшие наибольшее количество голосов, выходят во второй тур. Он проводится через 21 день после результатов первого тура, которые объявляются Конституционным судом.-0-