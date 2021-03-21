В Республике Конго завершилось голосование на президентских выборах

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на президентских выборах завершилось в воскресенье в Республике Конго на всех 5 700 участках без серьезных происшествий и при активности различных групп избирателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанция Radio Maria.

"Избирательный процесс прошел в атмосфере мира, и это хороший знак для нашей демократии", - завил действующий президент страны Дени Сассу-Нгессо по завершении голосования. Он отметил, что повсюду избиратели активно голосовали.

Борьбу за пост главы государства вели семь кандидатов, включая 77-летнего Сассу-Нгессо. Он выдвинут правящей Конголезской партией труда. На заключительном митинге своих сторонников в Браззавиле президент заявил, что страна нуждается в политиках с опытом и он готов поставить все свои знания и силы на службу молодежи.

Африканские аналитики считают Сассу-Нгессо, который возглавляет страну в течение 37 лет, фаворитом на победу уже в первом туре. Он впервые стал главой государства в феврале 1979 года и находился на этом посту до августа 1992 года. В 1992 году Сассу-Нгессо проиграл президентские выборы, однако вновь возглавил Республику Конго в октябре 1997 года на завершающем этапе гражданской войны. В последующие годы Сассу-Нгессо трижды побеждал на президентских выборах.-0-